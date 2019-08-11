Священник, допустивший жестокость по отношению к ребенку в Гатчине, отстранен от службы

Священник, допустивший жестокое обращение с ребенком во время обряда крещения в храме в Гатчинском районе Ленинградской области , отстранен от служения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Гатчинской епархии Русской православной церкви.

Информация о жестоком обращении священника с ребенком во время обряда крещения распространилась после того, как появилось видео, на котором запечатлено, как священник грубо окунает ребенка в воду, несмотря на крики присутствующих, а также не отдает малыша матери, которая пытается его забрать.

"Теперь он запрещен в священнослужении", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе администрации Гатчинского района ТАСС в свою очередь сообщили, что местные власти проверяют информацию о данном инциденте.