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Священник, допустивший жестокость по отношению к ребенку в Гатчине, отстранен от службы 

ТАСС + ещё 3 9 минут назад
Фото: ТАСС
Священник, допустивший жестокое обращение с ребенком во время обряда крещения в храме в Гатчинском районе Ленинградской области, отстранен от служения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Гатчинской епархии Русской православной церкви.
Информация о жестоком обращении священника с ребенком во время обряда крещения распространилась после того, как появилось видео, на котором запечатлено, как священник грубо окунает ребенка в воду, несмотря на крики присутствующих, а также не отдает малыша матери, которая пытается его забрать.
"Теперь он запрещен в священнослужении", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе администрации Гатчинского района ТАСС в свою очередь сообщили, что местные власти проверяют информацию о данном инциденте.
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Общество , ИТАР-ТАСС , Гатчина , Ленинградская область
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