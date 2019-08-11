«Много строят»: в Киеве спросили крымчан о жизни на полуострове

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев провел опрос среди своих друзей крымчан с целью выяснить, как изменился регион после вхождения в состав России . В ответах люди указали на хорошие дороги, улучшившуюся криминогенную обстановку, легкость в ведении бизнеса и увеличение потока туристов, а также газификацию полуострова. Сетуют же крымчане на большое количество военных и на чрезмерное военно-патриотическое воспитание детей.

Советник главы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Александр Лиев опубликовал в сети письма крымчан, в которых простые люди рассказали об изменениях, которые произошли с регионом после административного вхождения в состав России.

Все началось с того, что украинский чиновник задал вопрос своим друзьям-крымчанам: какие изменения вы лично ощутили с 2014 года?

Если кратко подвести итог 59 ответных писем, то люди говорят о том, что дороги стали лучше: всюду есть разметка, производится фотофиксация штрафов, также люди отмечают капитальный ремонт тротуаров.

«Не бухают и не курят на остановках и в общественном транспорте, полиция это отработала.

Как человек, который пользует маршрутки, это замечаю. И это плюс», — резюмирует Лиев отзывы крымчан.

Отдельно люди указывают на улучшившуюся криминогенную обстановку — в Симферополе водители безбоязненно оставляют видеорегистраторы в авто.

«В Киеве же это невозможно — постоянно автокражи», — жалуются люди.

Жители хвалят и газификацию региона. Впрочем, согласно опубликованным письмам, есть и минусы.

«Много военных. Часто видим военную технику. Это напрягает. Раньше такого не было. Не могу привыкнуть», — пишут люди.

Также они сетуют на чрезмерное военно-патриотическое воспитание в школах и детских садах, но хвалят легкость в ведении бизнеса и увеличение потока туристов, в том числе — с Украины.

«На учителях истории постоянно ездят, бесконечные даты памяти чего-то. Может хватит?», «Тяжко, работы нет. Цены московские», «Много строят и реставрируют: Ливадия, Артек, новые корпуса больниц в Симферополе», — гласят комментарии.

Месяцем ранее представитель Бахрейнской инвестиционной компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина заявил о намерении инвестировать в Крым €500 млн По его словам, эти деньги будут вложены в инфраструктурные проекты на Крымском полуострове.

Он уточнил, что данные средства могут быть использованы для строительства дорог, железнодорожных сооружений и прочих проектов в области инфраструктуры.

Как отмечается, члены ближневосточной компании посетили Россию за последний год пару раз и уже подписали меморандум о сотрудничестве. Уточняется, что к концу 2019 года начнется реализация запланированных проектов.

Чуть ранее вице-спикер крымского парламента и глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс заявил, что Крым за время нахождения в составе Украины упустил экономическую выгоду в размере 2,5 трлн рублей.

Причем, по его словам, это только предварительные данные, однако, отметил вице-спикер, полуострову нанесли «немыслимый экономический ущерб».

«Необходимо все сверить и свести воедино. Но мы четко понимаем, что Крым во время Украины систематически недофинансировался», — подчеркнул российский политик.

Он добавил, что на настоящий момент продолжается оценка ущерба по разным отраслям, в том числе в сфере сельского хозяйства, образования, здравоохранения и промышленности.

В июне нынешнего года сообщалось, что с началом летних каникул и периода отпусков увеличился поток лиц и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска на севере Крымского полуострова.

Сотрудники пограничных и таможенных органов оформляют в сутки порядка 11 тыс. лиц и до 1,5 тыс. автомобилей.

Об этом говорилось в сообщении Пограничного управления ФСБ

По сравнению с весенним периодом — рост в два раза. Например, в марте количество граждан, проходивших через пункты пропуска, составляло в сутки около 5,2 тыс. человек. За тот же срок границу пересекали около 800 автомобилей.

Также за счет открытия Крымского моста через Керченский пролив у украинских граждан появилась возможность путешествовать не только по Крыму, но попасть в такие российские города, как Анапа, Сочи, Геленджик, и далее — поехать в путешествие по Кавказу через Военно-Грузинскую дорогу.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отмечает, что тенденция роста турпотока с Украины фиксируется ежегодно с 2014 года, передает НСН.

«Если в 2014 году это были десятки тысяч туристов, то в последние годы это число равняется сотням тысяч украинских туристов», — сообщает депутат.

По его мнению, в этом году будет зафиксирован новый рекорд. Депутат уверен в привлекательности отдыха в Крыму для жителей соседней страны, так как «туристическая инфраструктура полуострова за пять лет очень серьезно изменилась», передает ФАН.