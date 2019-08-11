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Задолжавшая два миллиарда рублей дворник рассказала о своем положении 

Lenta.ru + ещё 36 1 час назад
Фото: страница Светланы Бодровой в «Одноклассниках»
Светлана Бодрова из подмосковного Воскресенска, которая оказалась должна около двух миллиардов рублей, рассказала о своем положении. Ее слова опубликовало издание «Москва 24».
По словам женщины, узнав о ее долге, работодатель «нашел причину» и тут же уволил ее с должности дворника. Она добавила, что живет без мужа, только с ребенком.
«Я ходила к адвокату, в суд подала. У меня проводили обыск. Я сижу на таблетках, нервный срыв», — поделилась Бодрова.
Несколько лет назад женщина при собеседовании на должность курьера заполнила несколько бланков, после чего оказалась учредителем обанкротившейся компании, на которой висел кредит в 32 миллиона долларов. Выплаты занимают половину зарплаты женщины в 15 тысяч рублей. Чтобы погасить долг, ей нужно проработать почти 260 тысяч лет.
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