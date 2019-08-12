Мошенники повесили на уборщицу два миллиарда и сбежали из России

Светланы Бодровой Муж дворника из Подмосковья рассказал РЕН ТВ, как его супруга стала жертвой преступников, повесивших на нее долг в два миллиарда рублей. По его словам, мошенники оформили на женщину кредит под видом открытия счета в банке.

Несколько лет назад Бодрова искала работу и на одном из собеседований не глядя подписала документы. В итоге она стала учредителем фирмы, на которую оформили кредит. В 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать с нее долг в 1,82 миллиарда рублей и 127,4 миллиона исполнительного сбора.

Супруг женщины Евгений Бодров заявил, что ее «использовали втемную». По его словам, злоумышленники рассказали его жене только об открытии счета в банке, о кредите речь не шла.

Бодров объяснил, что его супруга устраивалась на работу курьером, затем выступила поручителем фирмы. Организация взяла в банке кредит, после чего обанкротилась, а «работодатели» женщины уехали за рубеж. Должником автоматически стала Бодрова.

По его словам, уставной капитал фирмы составлял всего сто тысяч рублей, поэтому непонятно, как ей могли выдать двухмиллиардный кредит.

В интервью каналу «Москва 24» Бодрова рассказала, что недавно она лишилась работы дворника: работодателю якобы не понравился висящий на ней долг.

«С мужем не живу, я одна с ребенком. Я ходила к адвокату, в суд подала. У меня проводили обыск. Я сижу на таблетках, нервный срыв», — рассказала она.