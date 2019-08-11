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Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей, пишут СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: «Мир 24» / Марина Дыкун (МТРК «Мир»)
Судебные приставы пытаются взыскать с дворника, работающей на предприятии ЖКХ в подмосковном Воскресенске, почти два миллиарда рублей, об этом сообщает местный портал «Воскресенские деловые вести».
Несколько лет назад женщина, как пишет издание, пыталась устроиться на работу курьером. После собеседования от нее потребовали подписать некие документы, в результате чего она стала учредителем и директором компании, которая взяла в банке 32 миллиона долларов, а затем обанкротилась.
По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановление о взыскании задолженности с женщины. Теперь она обязана выплатить долг в 1,82 миллиарда рублей, а также 127,4 миллиона рублей исполнительного сбора. Деньги с нее пытается получить Агентство по страхованию вкладов.
Половина текущей зарплаты женщины в размере 15 тысяч рублей будет уходить на погашение долга. Чтобы возместить всю сумму, женщине потребуется 259,7 тысячи лет, отмечает издание.
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Общество , Агентство по страхованию вкладов , Воскресенск
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