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Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: Kate.Missis.2019 Facebook
Итоги конкурса объявили 10 августа в Московском культурном фольклорном центре.
В Москве выбрали «Миссис Россия 2019». Ей стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова.
За титул боролись 35 претенденток. В процессе конкурса участницы представили королевское дефиле и вышли на сцену в авторских вечерних платьях.
В номинации «Миссис Россия Globe» победила Ксения Кривко из Кемерово.
Титул четвертой «Вице-миссис России» взяла Наталья Резникова из Ставрополя, третьей — Светлана Жаворонкова из ЦФО, второй — Влада Брем из Иркутска. Звание первой «Вице-миссис России» досталось Анне Митрофановой из Самары. Об этом пишет ТАСС.
В этом году конкурс посвятили теме космоса и учредили специальную номинацию — «Королева космоса». Победа досталась Марии Волковой из Ижевска.
Отметим, что конкурс «Миссис Россия» проводится с 2000 года. В разное время в нем побеждали Ольга Шестакова, Анна Городжая и Кристина Беленькая.
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Комментарии3
Общество , Анна Митрофанова , Мария Волкова , Ольга Шестакова , ИТАР-ТАСС , Геленджик
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