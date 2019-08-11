Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика

Итоги конкурса объявили 10 августа в Московском культурном фольклорном центре.

За титул боролись 35 претенденток. В процессе конкурса участницы представили королевское дефиле и вышли на сцену в авторских вечерних платьях.

В номинации «Миссис Россия Globe» победила Ксения Кривко из Кемерово.

Титул четвертой «Вице-миссис России» взяла Наталья Резникова из Ставрополя, третьей — Светлана Жаворонкова из ЦФО, второй — Влада Брем из Иркутска. Звание первой «Вице-миссис России» досталось Анне Митрофановой из Самары. Об этом пишет ТАСС.

В этом году конкурс посвятили теме космоса и учредили специальную номинацию — «Королева космоса». Победа досталась Марии Волковой из Ижевска.