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В 12 городах России проведут работы по очистке воздуха 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в 12 российских промышленных городах проведут работы по очистке воздуха.
«На 20% нам предстоит воздух почистить в 12 городах, но это не говорит, что только в этих городах мы будем работать. Мы будем работать на всей территории Российской Федерации, просто мы к этому масштабному проекту приступили», — цитирует его ТАСС.
Кобылкин отметил, что проблема загрязнённости воздуха, в первую очередь, актуальна для промышленных центров.
Соответствующее заявление министр сделал во время выступления на встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума «Машук».
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области количество контейнерных площадок, необходимых для обеспечения раздельного сбора мусора, выросло почти в два раза.
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Общество , Экология , Дмитрий Кобылкин , ИТАР-ТАСС
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