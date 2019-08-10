В 12 городах России проведут работы по очистке воздуха

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в 12 российских промышленных городах проведут работы по очистке воздуха.

«На 20% нам предстоит воздух почистить в 12 городах, но это не говорит, что только в этих городах мы будем работать. Мы будем работать на всей территории Российской Федерации, просто мы к этому масштабному проекту приступили», — цитирует его ТАСС.

Кобылкин отметил, что проблема загрязнённости воздуха, в первую очередь, актуальна для промышленных центров.

Соответствующее заявление министр сделал во время выступления на встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума «Машук».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области количество контейнерных площадок, необходимых для обеспечения раздельного сбора мусора, выросло почти в два раза.