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Волин посоветовал студентам не пользоваться Wikipedia 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин назвал интернет-энциклопедию Wikipedia источником с отчасти недостоверной информацией и посоветовал студентам не пользоваться ею. Такое мнение он высказал в субботу на дискуссии "Зачем переходить на цифровое вещание, когда есть интернет" на всероссийском молодежном образовательном летнем форуме "Территория смыслов".
"Не пользуйтесь Wikipedia, можете двойку получить", — сказал он, отвечая на вопрос, что студент может найти интересного на портале.
По его словам, в интернет-энциклопедии много непроверенной информации.
"Сегодня есть отдельный бизнес, который заключается в том, что по заказу тех или иных компаний создаются статьи в Wikipedia и правятся, — добавил он. — Там может быть и то, что соответствует действительности, и совершенно неверная информация".
Молодежный форум "Территория смыслов" впервые проходит на базе мастерской управления "Сенеж" АНО "Россия — страна возможностей". В предыдущие годы он базировался во Владимирской области, в связи с чем назывался "Территория смыслов на Клязьме".
В рамках форума проходит шесть тематических смен. В программу включены смены по образованию, волонтерству, политике, высоким технологиям и экологии. Участниками "Территории смыслов" станут до 6 тыс. человек. Завершится форум 20 августа.
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Комментарии6
Общество , Алексей Волин , Минкомсвязи РФ
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