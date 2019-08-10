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Названо количество участников митинга в Москве 

Рамблер 6 минут назад
МВД подсчитало количество граждан, участвующих в согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в Москве.
«На 15.00 в мероприятии участвуют около 15 тысяч человек. Начался отток участников», — сообщается на сайте столичного управления МВД.
Сегодня на проспекте Академика Сахарова проходит разрешенный властями митинг оппозиции. Он посвящен теме выборов в московскую городскую думу. В полиции опасаются возможных беспорядков после манифестации и обещают пресекать провокации.
«Обращаемся ко всем участникам мероприятия соблюдать требования действующего законодательства, не допускать нарушений общественного порядка», — сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Ранее оппозиция уже провела несколько несанкционированных акций «за свободные выборы», которые закончились задержаниями и уголовными делами о «массовых беспорядках». Оппозиционеры протестуют против недопуска их представителей к выборам в столичный парламент. В свою очередь избирком заявил о множестве нарушений при сборе подписей. Так, у оппозиционерки Любови Соболь нашли 711 недействительных подписей, что составило 14,5% при лимите подписного брака в 10%.
Комментарии105
Общество , Видео , Любовь Соболь , Мосгордума , МВД , Москва
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