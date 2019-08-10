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На проспекте Академика Сахарова в Москве начался согласованный митинг 

Газета.Ru 48 минут назад
На проспекте Академика Сахарова в Москве начался митинг «Вернем себе право на выборы», согласованный с мэрией. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что акция организована в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы.
Уточняется, что движение для транспорта будет перекрыто на улице Маши Порываевой на участке от улицы Каланчевская до Докучаева переулка и на проспекте Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца до 18.30.
Заявляется, что безопасность на митинге и шествии обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии, также дежурят сотрудники скорой помощи.
Кроме того, за ситуацией на митинге следят наблюдатели от Общественной палаты Москвы.
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Общество , Видео , Росгвардия , Мосгордума , Москва
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