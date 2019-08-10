Участники согласованного митинга за кандидатов в Мосгордуму собираются в центре Москвы

Участники согласованной акции в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы начали собираться на улице Маши Порываевой и проспекте Академика Сахарова в Москве , передает корреспондент ТАСС.

Вход на перекрытые улицы, где состоится акция, перегорожен машинами полиции и дорожными службами. Территория оцеплена, установлены заградительные барьеры и металлоискатели. Безопасность на митинге и шествии обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии , также дежурят сотрудники скорой помощи. Около дома № 9 на проспекте Академика Сахарова установлена сцена. Мероприятие согласовано столичной мэрией , оно продлится с 14:00 до 16:00. Заявленная численность акции составляет до 100 тыс. человек.

Ограничения движения транспорта в связи с проведением акции начали действовать на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой с 07:30. Как уточнили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), полное перекрытие движения будет действовать на улице Маши Порываевой на участке от улицы Каланчевская до Докучаева переулка и на проспекте Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца до 18:30.

Предстоящий 10 августа митинг будет четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, из них только мероприятие 20 июля было согласованным. Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами нескольких незаконных акций. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.