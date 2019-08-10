В СПЧ призвали воздержаться от незаконных действий после митинга в Москве

"Мы призываем граждан не поддаваться на провокации и соблюдать общественный порядок, а правоохранительным органам действовать строго в рамках закона, ​ не превышая свои полномочия", — говорится в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Правозащитники обратили внимание, что некоторые оппозиционные политики продолжают демонстрировать явное неуважение к закону, призывая граждан на несогласованные акции в свою поддержку. Члены Совета упомянули, что уже выявлен многомиллионный ущерб объектам инфраструктуры Москвы от ранее проведенных несогласованных акций. В документе отмечается, что правоохранительные органы еще раз официально предупредили граждан о юридической ответственности за призывы и участие в подобных незаконных акциях.

Ранее Следственный комитет РФ в связи с распространением в СМИ и соцсетях призывов к участию в так называемых "мирных прогулках" после согласованного митинга 10 августа предупредил, что участие в несогласованных акциях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Власти Москвы также напомнили об ответственности за нарушения и провокации в ходе согласованного митинга 10 августа на проспекте академика Сахарова.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.