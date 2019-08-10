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В СПЧ призвали воздержаться от незаконных действий после митинга в Москве 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Группа членов Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) призвала граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных мероприятиях после проведения согласованной акции на проспекте Академика Сахарова в Москве, говорится в обращении, подписанном членами СПЧ Игорем Борисовым, Александром Бродом и Шотой Горгадзе.
Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей — незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба оппозиционера Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.
"Мы призываем граждан не поддаваться на провокации и соблюдать общественный порядок, а правоохранительным органам действовать строго в рамках закона, ​ не превышая свои полномочия", — говорится в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Правозащитники обратили внимание, что некоторые оппозиционные политики продолжают демонстрировать явное неуважение к закону, призывая граждан на несогласованные акции в свою поддержку. Члены Совета упомянули, что уже выявлен многомиллионный ущерб объектам инфраструктуры Москвы от ранее проведенных несогласованных акций. В документе отмечается, что правоохранительные органы еще раз официально предупредили граждан о юридической ответственности за призывы и участие в подобных незаконных акциях.
Ранее Следственный комитет РФ в связи с распространением в СМИ и соцсетях призывов к участию в так называемых "мирных прогулках" после согласованного митинга 10 августа предупредил, что участие в несогласованных акциях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Власти Москвы также напомнили об ответственности за нарушения и провокации в ходе согласованного митинга 10 августа на проспекте академика Сахарова.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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Общество , Политика , Геннадий Гудков , Дмитрий Клочков , Шота Горгадзе , Игорь Борисов , Елена Русакова , Александр Брод , Партия "Яблоко" , Мосгордума , Совет по правам человека , СКР , Правительство Москвы , МВД , РИА Новости , Москва
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