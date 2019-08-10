Россиян предупредили о провокациях на митинге в Москве

Власти Москвы заявили о готовящихся провокациях на митинге оппозиции. В департаменте региональной безопасности столицы отметили , что получили от силовиков данные о незаконных акциях, которые могут устроить провокаторы. В частности, призывы к таким акциям распространяются в соцсетях.

Сегодня на проспекте Академика Сахарова начнется митинг оппозиции, согласованный с властями города.

В МВД опасаются, что после митинга часть манифестантов может двинуться маршем по центральным улицам. Это будет считаться незаконной акцией и пресекаться.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. В создавшихся условиях возрастает вероятность угрозы вашей личной безопасности», — говорится на сайте московского управления МВД.

В Москве в последнее время прошло уже несколько акций, посвященных «свободным выборам». Манифестанты считают, что представителей оппозиции незаконно лишили возможности участвовать в выборах в Мосгордуму . Представители избиркома, в свою очередь, говорят, что кандидаты не прошли регистрацию, поскольку допустили много нарушений в подписных листах.

Акции прошли 14, 27 июля и 3 августа. Они не были согласованы с властями, и закончились массовыми задержаниями. Во время несанкционированных маршей манифестанты перекрывали Садовое кольцо, бросали куски асфальта в полицейских и распыляли газ. Были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.