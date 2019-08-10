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Россиян предупредили о провокациях на митинге в Москве 

Рамблер 19 минут назад
Власти Москвы заявили о готовящихся провокациях на митинге оппозиции. В департаменте региональной безопасности столицы отметили, что получили от силовиков данные о незаконных акциях, которые могут устроить провокаторы. В частности, призывы к таким акциям распространяются в соцсетях.
Сегодня на проспекте Академика Сахарова начнется митинг оппозиции, согласованный с властями города.
В МВД опасаются, что после митинга часть манифестантов может двинуться маршем по центральным улицам. Это будет считаться незаконной акцией и пресекаться.
«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. В создавшихся условиях возрастает вероятность угрозы вашей личной безопасности», — говорится на сайте московского управления МВД.
В Москве в последнее время прошло уже несколько акций, посвященных «свободным выборам». Манифестанты считают, что представителей оппозиции незаконно лишили возможности участвовать в выборах в Мосгордуму. Представители избиркома, в свою очередь, говорят, что кандидаты не прошли регистрацию, поскольку допустили много нарушений в подписных листах.
Акции прошли 14, 27 июля и 3 августа. Они не были согласованы с властями, и закончились массовыми задержаниями. Во время несанкционированных маршей манифестанты перекрывали Садовое кольцо, бросали куски асфальта в полицейских и распыляли газ. Были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Комментарии126
Общество , Мосгордума , Правительство Москвы , Москва
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