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Мэрия заявила о подготовке провокации на согласованном митинге в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Власти Москвы предупреждают о готовящихся провокациях на согласованном митинге, который должен состояться в столице в субботу, 10 августа.
В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы заявили, что получили от правоохранительных органов данные, что на согласованной акции готовятся провокации, передает ИА REGNUM.
Так, в соцсетях публикуются призывы «о несанкционированных действиях и о готовящихся провокациях в ходе проведения согласованного мероприятия».
Тем временем информационный центр транспортного комплекса Москвы сообщает, что в центре российской столицы до вечера ограничили движение из-за согласованной акции в поддержку независимых кандидатов, передает ТАСС.
Так, до 18:30 полное перекрытие движения будет действовать на улице Маши Порываевой на участке от улицы Каланчевская до Докучаева переулка и на проспекте Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.
Митинг 10 августа будет четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы.
До этого митинги, созванные радикальной оппозицией, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождалась массовыми беспорядками.
Например, на первой из них митингующие перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в полицейских и распыляли газ. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.
Также СК предупредил участников новых запланированных несанкционированных акций об ответственности.
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Комментарии16
Общество , Мосгордума , СКР , Правительство Москвы , МВД , ИА REGNUM , ИТАР-ТАСС , Москва
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