Группа байкеров с Украины собирается приехать в Крым с флагом УССР

В субботу 10 августа на горе Гасфорта под Севастополем состоится международное байк-шоу, кульминация которого в этом году будет называться "Тень Вавилона". Организаторы обещают удивить трюковыми постановками, огнедышащими гигантскими декорациями, спецэффектами, выступлениями известных артистов.

"У нас на байк-шоу будут гости из Украины. Они намеревались приехать к нам с флагом УССР. Это смелые ребята, я снимаю перед ними шляпу", — сказал РИА Новости Залдастанов.

По его словам, никакие политические преграды и шантаж не заставят братские народы забыть о своей великой истории и общих славянских корнях.

"Вся санкционная политика против Крыма рано или поздно разобьется о дружбу между народами. Чем больше вводится санкций, тем сильнее к ним сопротивление у простых людей", — отметил Залдастанов.

Флаг Украинской Советской Социалистической Республики, использовавшийся в 1950-1991 годах, представляет собой полотнище из двух горизонтально расположенных полос: две трети ширины флага составляет полоса красного цвета, одну треть — лазоревого. Также на флаге изображены серп и молот, а над ними пятиконечная звезда с золотой каймой.