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Группа байкеров с Украины собирается приехать в Крым с флагом УССР 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Группа байкеров с Украины собирается приехать на байк-шоу в Крым с флагом Украинской ССР, сообщил лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург).
В субботу 10 августа на горе Гасфорта под Севастополем состоится международное байк-шоу, кульминация которого в этом году будет называться "Тень Вавилона". Организаторы обещают удивить трюковыми постановками, огнедышащими гигантскими декорациями, спецэффектами, выступлениями известных артистов.
"У нас на байк-шоу будут гости из Украины. Они намеревались приехать к нам с флагом УССР. Это смелые ребята, я снимаю перед ними шляпу", — сказал РИА Новости Залдастанов.
По его словам, никакие политические преграды и шантаж не заставят братские народы забыть о своей великой истории и общих славянских корнях.
"Вся санкционная политика против Крыма рано или поздно разобьется о дружбу между народами. Чем больше вводится санкций, тем сильнее к ним сопротивление у простых людей", — отметил Залдастанов.
Флаг Украинской Советской Социалистической Республики, использовавшийся в 1950-1991 годах, представляет собой полотнище из двух горизонтально расположенных полос: две трети ширины флага составляет полоса красного цвета, одну треть — лазоревого. Также на флаге изображены серп и молот, а над ними пятиконечная звезда с золотой каймой.
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Общество , Александр Залдастанов , Ночные волки , РИА Новости , Республика Крым , Севастополь
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