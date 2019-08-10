Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли

Основания для сообщений о плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачева нет. Об этом заявили в его пресс-службе, передает «Интерфакс».

По словам ее представителей, они удивились подобной информации. В пресс-службе отметили, что 9 августа Горбачев «был на работе в фонде и встречался с сотрудниками фонда».

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице. Он заявил, что у первого и единственного президента СССР «с головой все в порядке», но он очень тяжело ходит из-за накопившихся болезней.

6 июня Горбачев рассказал о своем состоянии после сообщений о госпитализации.

«Это затянувшееся. Но сказать, что я увидел "свет в конце тоннеля", еще рано. Еще не видно его», — заверил 88-летний политик.