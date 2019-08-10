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Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли 

Lenta.ru 41 минуту назад
Основания для сообщений о плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачева нет. Об этом заявили в его пресс-службе, передает «Интерфакс».
По словам ее представителей, они удивились подобной информации. В пресс-службе отметили, что 9 августа Горбачев «был на работе в фонде и встречался с сотрудниками фонда».
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице. Он заявил, что у первого и единственного президента СССР «с головой все в порядке», но он очень тяжело ходит из-за накопившихся болезней.
6 июня Горбачев рассказал о своем состоянии после сообщений о госпитализации.
«Это затянувшееся. Но сказать, что я увидел "свет в конце тоннеля", еще рано. Еще не видно его», — заверил 88-летний политик.
Горбачев регулярно проходит медицинское обследование: новости об этом появляются как минимум с 2001 года. Пятый генсек ЦК КПСС и единственный в истории СССР президент был у власти в Советском Союзе с 1985 года до его распада в 1991-м.
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Общество , Михаил Горбачев , Алексей Венедиктов , КПСС , Эхо Москвы , Интерфакс
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