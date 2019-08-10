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На берег Волги выбросило огромную рыбу 

Рамблер + ещё 2 11 минут назад
Фото: vk.com/patrultlt.vaztv
Гигантский сом выбросился на берег в Тольятти. Фото рыбы чудовищных размеров появилось в сообществе «Патруль Тольятти».
Автор пишет, что плохая экологическая ситуация сложилась на левом берегу Куйбышевского водохранилища. в районе Портпосёлка городского округа Тольятти. В подтверждение слов он выложил фото не только гигантского сома, но и другой погибшей рыбы, выбросившейся на берег.
В комментариях выдвигают предположения, что стало причиной выброса рыбы на берег. Одни пользователи пишут, что Волга обмелела, а другие, что вода «цветёт».
Ранее сообщалось, что в Приморье впервые в России нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля.
Общество , Тольятти
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