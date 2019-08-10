На берег Волги выбросило огромную рыбу

Гигантский сом выбросился на берег в Тольятти . Фото рыбы чудовищных размеров появилось в сообществе «Патруль Тольятти»

Автор пишет, что плохая экологическая ситуация сложилась на левом берегу Куйбышевского водохранилища. в районе Портпосёлка городского округа Тольятти. В подтверждение слов он выложил фото не только гигантского сома, но и другой погибшей рыбы, выбросившейся на берег.

В комментариях выдвигают предположения, что стало причиной выброса рыбы на берег. Одни пользователи пишут, что Волга обмелела, а другие, что вода «цветёт».

Ранее сообщалось, что в Приморье впервые в России нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля.