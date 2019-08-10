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На берег Волги выбросило огромного мёртвого сома 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: vk.com/patrultlt.vaztv
На левый берег Куйбышевского водохранилища в Центральном районе города Тольятти выбросило мёртвую рыбу гигантского размера.
Фотография быстро разошлась в соцсетях. На ней видно, что помимо сома на берегу много погибшей мелкой рыбы.
Как писал News.ru, руководитель Крымского центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» Анастасия Коростелёва рассказала о дельфине, который выбросился на Солдатский пляж в Севастополе. Она назвала возмутительным поведение туристов, которые начали трогать млекопитающее и делать с ним селфи. По её словам, дельфин получил травму черепа.
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