На берег Волги выбросило огромного мёртвого сома

На левый берег Куйбышевского водохранилища в Центральном районе города Тольятти выбросило мёртвую рыбу гигантского размера.

Фотография быстро разошлась в соцсетях. На ней видно, что помимо сома на берегу много погибшей мелкой рыбы.

Как писал News.ru, руководитель Крымского центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» Анастасия Коростелёва рассказала о дельфине, который выбросился на Солдатский пляж в Севастополе. Она назвала возмутительным поведение туристов, которые начали трогать млекопитающее и делать с ним селфи. По её словам, дельфин получил травму черепа.