Экстренная госпитализация: что случилось с Александром Шуваловым

Москве экстренно госпитализирован актер Александр Шувалов . По информации СМИ, ранее он перенес хирургическое вмешательство в брюшную полость.

Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в одну из московских больниц. По информации РЕН ТВ, в клинику в срочном порядке артист был доставлен на фоне осложнений после проведенной ранее операции.

Отмечается, что хирургическое вмешательство в брюшную полость мужчина перенес примерно неделю назад. О текущем состоянии 32-летнего актера на данный момент не сообщается.

Александр Шувалов, появившийся на свет в 1987 году, является выпускником музыкального училища имени Пироговых. В настоящее время артист сотрудничает с театральной студией «Квадрат».

Ранее на этой неделе в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации в одну из столичных клиник народного артиста РСФСР Валентина Гафта . Отмечалось, что незадолго до этого знаменитый актер перенес инсульт — и его состояние вызывало у врачей опасение. В сети также подчеркивалось, что изначально Гафта определили в отделении реанимации, а после перевели в неврологию.

Сведения о попадании артиста в больницу немногим позднее подтвердила и его супруга Ольга Остроумова . В то же время она воздержалась от заявлений про якобы перенесенный 83-летним мужем инсульт.

«Он в больнице, врачи внимательные, вокруг него все хлопочут. Состояние удовлетворительное, я рядом», — сказала она «Интерфаксу»«Интерфаксу».

Известия об экстренных госпитализациях знаменитостей стали наиболее популярными в российских СМИ после трагической гибели певицы Юлии Началовой, ушедшей из жизни в марте этого года в возрасте 38 лет — спустя всего несколько дней после появления в прессе первых сообщений о попадании артистки в больницу.

Примечательно, что изначально многие сочли данную информацию простыми слухами — в том числе и по той причине, что представители артистки в первые дни либо вовсе опровергали инсайд журналистов, либо называли обращение звезды ко врачам плановым. Комментируя кончину любимой дочери, отец исполнительницы, внесший огромный вклад в ее становление в качестве артистки, рассказал, что сердце девушки не выдержало на фоне сильного абсцесса и заражения крови. Певица в последние годы жизни страдала из-за подагры, о чем неоднократно говорила в том числе и публично.

Всеобщий ажиотаж вокруг трагической кончины звезды отечественного шоу-бизнеса в итоге достиг настолько огромных масштабов, что вскоре после прощания с Началовой на ее могилу стали организовываться специальные «паломнические туры».

Представительница Юлии Анна Исаева , в свою очередь, узнав о подобных «экскурсиях», пригрозила их организаторам — и прочим «предпринимателям», желающим нажиться на смерти Юлии — судом.

«Предупреждаю всех и каждого, кто собирается наживаться на смерти Юлии Началовой — мы будем вас судить. Всех, кто устраивает туристические панихиды, торгует землей с ее могилы, предлагает заехать на место ее захоронения и зарядить там водичку и таким образом использует чувства ее поклонников, тех кто продает в интернет-пространстве свои услуги, эксплуатируя имя Юлии Началовой, а заодно всех, кто несанкционированно снимает фильмы, всех кто раздает интервью «на свое усмотрение», я предупреждаю — не играйте с огнем!» — заявила она.

При этом Исаева подчеркнула, что близкие Началовой не планируют выставлять на могиле охрану, запрещать проход к ней или возложение цветов.

«И последнее, лично от меня на моей личной странице — я обещаю оторвать голову любому, кто в своей бесчеловечности перейдет человеческие и духовные границы! Бойтесь!», — добавила представительница ушедшей из жизни певицы.