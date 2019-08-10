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СМИ назвали самые распространенные фамилии в России 

Газета.Ru + ещё 19 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин рассказал о том, какие фамилии больше всего распространены на российской территории. Об этом пишет "Российская газета".
Как отмечается, в топ-4 попали такие фамилии, как Иванов, Попов, Смирнов и Кузнецов. Они на протяжении многих лет остаются самыми популярными. В целом по стране больше всего Смирновых. При этом многое зависит от региона.
"Конечно, если мы приедем в какую-нибудь небольшую деревню, там может не оказаться ни Ивановых, ни Кузнецовых", — сказал Мосин.
Он пояснил, что распространенность фамилий зависит от исторических и миграционных процессов. Как уточняется, в число лидеров также вошли фамилии Новиков, Лебедев, Грибов, Елизаров, Калачев, Михайлов, Орлов, Степанов, Павлов и Федоров.
Ранее пользователи Сети прокомментировали рейтинг самых красивых русских имен.
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Общество , Алексей Мосин , РАН , "Российская газета"
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