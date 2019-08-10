СМИ назвали самые распространенные фамилии в России

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН , доктор исторических наук Алексей Мосин рассказал о том, какие фамилии больше всего распространены на российской территории. Об этом пишет "Российская газета".

Как отмечается, в топ-4 попали такие фамилии, как Иванов, Попов, Смирнов и Кузнецов. Они на протяжении многих лет остаются самыми популярными. В целом по стране больше всего Смирновых. При этом многое зависит от региона.

"Конечно, если мы приедем в какую-нибудь небольшую деревню, там может не оказаться ни Ивановых, ни Кузнецовых", — сказал Мосин.

Он пояснил, что распространенность фамилий зависит от исторических и миграционных процессов. Как уточняется, в число лидеров также вошли фамилии Новиков, Лебедев, Грибов, Елизаров, Калачев, Михайлов, Орлов, Степанов, Павлов и Федоров.

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