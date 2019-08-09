Скабееву рассмешил «забывший» Зеленского Трамп

На вопрос журналиста о том, когда Трамп пригласит к себе коллегу, американский лидер ответил вопросом на вопрос: «О ком вы говорите?»

"Это очень-очень смешно. И немного обидно. Зеленскому", — написала Скабеева в своём Telegram-канале.

Ранее News.ru писал, что Скабеева прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска. Она сочла ужасающим тот факт, что украинский лидер обратил внимание только на потери в рядах ВСУ и проигнорировал факт гибели мирной жительницы.