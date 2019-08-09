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Скабееву рассмешил «забывший» Зеленского Трамп 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: vk.com/skabeeva
Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла президента США Дональда Трампа за то, что он не смог вспомнить главу Украины Владимира Зеленского по фамилии.
На вопрос журналиста о том, когда Трамп пригласит к себе коллегу, американский лидер ответил вопросом на вопрос: «О ком вы говорите?»
"Это очень-очень смешно. И немного обидно. Зеленскому", — написала Скабеева в своём Telegram-канале.
Ранее News.ru писал, что Скабеева прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска. Она сочла ужасающим тот факт, что украинский лидер обратил внимание только на потери в рядах ВСУ и проигнорировал факт гибели мирной жительницы.
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Общество , Владимир Зеленский , Ольга Скабеева , Дональд Трамп , США
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