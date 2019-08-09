Строители объяснили появление поездов на Крымском мосту

Технологические поезда ходят по Крымскому мосту с прошлого года, рассказали РИА Новости строители сооружения.

Так в инфоцентре "Крымский мост" прокомментировали появление в Сети кадров с поездами на мосту через Керченский пролив.

Строители также сообщили о продолжении устройства верхнего строения пути.

"Рельсы, уложенные между двумя берегами, в настоящее время — это технологический путь для рабочих составов строителей. По нему перемещаются вагоны с щебнем для балластировки, путевые машины для рихтовки и выправки путей, сварки рельсов в плети на разных участках моста и подхода к нему со стороны Керчи", — добавили в инфоцентре.

Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь.