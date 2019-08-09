Строители объяснили появление поездов на Крымском мосту 

Технологические поезда ходят по Крымскому мосту с прошлого года, рассказали РИА Новости строители сооружения.
Так в инфоцентре "Крымский мост" прокомментировали появление в Сети кадров с поездами на мосту через Керченский пролив.
Строители также сообщили о продолжении устройства верхнего строения пути.
"Рельсы, уложенные между двумя берегами, в настоящее время — это технологический путь для рабочих составов строителей. По нему перемещаются вагоны с щебнем для балластировки, путевые машины для рихтовки и выправки путей, сварки рельсов в плети на разных участках моста и подхода к нему со стороны Керчи", — добавили в инфоцентре.
Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь.
Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая.