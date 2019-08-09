Вопрос Трампа рассмешил Скабееву

На записи журналист в ходе брифинга спрашивает Трампа, планирует ли он пригласить Зеленского в Белый дом, на что Трамп отвечает: «Простите, о ком вы говорите?». Журналист повторяет вопрос, уточнив, что речь идет о президенте Украины Владимире Зеленском.

«Это очень-очень смешно. И немного обидно. Зеленскому», — написала Скабеева.

Из опубликованного видеоролика не ясно, действительно ли Трамп забыл имя украинского президента или просто не расслышал вопрос.