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Вопрос Трампа рассмешил Скабееву 

Рамблер 30 минут назад
Президент США Дональд Трамп «забыл» имя своего украинского коллеги Владимира Зеленского. Соответствующую видеозапись разместила журналистка Ольга Скабеева в Telegram.
На записи журналист в ходе брифинга спрашивает Трампа, планирует ли он пригласить Зеленского в Белый дом, на что Трамп отвечает: «Простите, о ком вы говорите?». Журналист повторяет вопрос, уточнив, что речь идет о президенте Украины Владимире Зеленском.
«Это очень-очень смешно. И немного обидно. Зеленскому», — написала Скабеева.
Из опубликованного видеоролика не ясно, действительно ли Трамп забыл имя украинского президента или просто не расслышал вопрос.
Общество , Видео , Владимир Зеленский , Ольга Скабеева , Дональд Трамп , США
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