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Россиянам станет сложнее рыбачить 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Озвучены новые правила рыболовства, которые вступят в силу с 2020 года. Суть изменений раскрыл Глава Росрыболовства и замминистра сельского хозяйства Илья Шестаков. Его слова приведены в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В частности, ограничивается подводная охота, вводятся суточные нормы вылова, а любителям запретят ловить рыбу сетями.
«Запрещено не только использование сетей, но и их оборот, что позволит бороться с производством и распространением самых опасных с точки зрения загрязнения окружающей среды так называемых "китайских сетей"», — говорится в сообщении.
Однако в виде исключения таким образом можно будет рыбачить в районах Севера, Сибири и Дальнего Восток, но только местным жителям и тем, для кого добыча рыбы является основным источником пропитания. Планируется, что сети будут промаркированы.
В конце июля газета «Коммерсантъ» сообщила о готовящемся ужесточении правил получения охотничьего билета, который необходим для владения соответствующим оружием. В Минприроды полагают, что существующий порядок получения документа — формальность, и это не подразумевает наличия у охотника необходимых навыков. Для потенциальных охотников могут устроить экзамен по примеру того, что сдают в автошколах.
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Общество , Илья Шестаков , Минприроды , Росрыболовство , Газета "Коммерсантъ"
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