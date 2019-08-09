Россиянам станет сложнее рыбачить

Озвучены новые правила рыболовства, которые вступят в силу с 2020 года. Суть изменений раскрыл Глава Росрыболовства и замминистра сельского хозяйства Илья Шестаков . Его слова приведены в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В частности, ограничивается подводная охота, вводятся суточные нормы вылова, а любителям запретят ловить рыбу сетями.

«Запрещено не только использование сетей, но и их оборот, что позволит бороться с производством и распространением самых опасных с точки зрения загрязнения окружающей среды так называемых "китайских сетей"», — говорится в сообщении.

Однако в виде исключения таким образом можно будет рыбачить в районах Севера, Сибири и Дальнего Восток, но только местным жителям и тем, для кого добыча рыбы является основным источником пропитания. Планируется, что сети будут промаркированы.