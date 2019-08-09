Минкультуры предложило наказывать штрафом от 50 тыс. руб. за съемку фильмов в кинозалах

Минкультуры РФ предлагает установить наказание за незаконную съемку фильмов в кинозалах в виде штрафа от 50 тыс. рублей или обязательных работ на срок от 50 часов с конфискацией используемого оборудования. Соответствующий проект министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части установления ответственности за фотосъемку, аудио— и (или) видеозапись демонстрируемых в кинозалах фильмов или их фрагментов. Согласно проекту, осуществление незаконной съемки "влечет наложение административного штрафа в размере 50 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок от 50 до 100 часов с конфискацией оборудования, используемого для фотосъемки, аудио— и (или) видеозаписи". За повторное совершение административного правонарушения предусмотрен штраф в размере 100 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок от 100 до 150 часов с конфискацией используемого для съемки оборудования.

В настоящее время съемка в кинотеатрах не запрещена как таковая. Однако, согласно ст. 146 УК РФ, приобретение, хранение и перевозка контрафактных экземпляров произведений и фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере (если их стоимость превышает 100 тыс. рублей), наказываются штрафом до 200 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период до 18 месяцев.

Кроме того, наказанием могут быть до 480 часов обязательных работ, исправительные или принудительные работы на срок до двух лет, а также лишение свободы на тот же срок. Эти же деяния, совершенные организованной группой с использованием служебного положения или в особо крупном размере (если стоимость экземпляров превышает 1 млн рублей), наказываются принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет.