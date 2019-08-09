Рабочие объяснили, откуда на Крымском мосту появились поезда

Наличие поездов на Крымском мосту объяснили рабочие. Рельсы, которые уложены между двумя берегами моста, требуются для строителей. Технологические поезда ходят по мосту с прошлого года.

"По нему перемещаются вагоны с щебнем для балластировки, путевые машины для рихтовки и выправки путей, сварки рельсов в плети на разных участках моста и подхода к нему со стороны Керчи", — отметили в информационном центре «Крымский мост».

Как писал News.ru, появилось видео первого проезда поезда на Крымском мосту. Снял на видео первый товарный поезд житель Керчи.