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Рабочие объяснили, откуда на Крымском мосту появились поезда 

News.ru + ещё 10 45 минут назад
Фото: Керченский мост
Наличие поездов на Крымском мосту объяснили рабочие. Рельсы, которые уложены между двумя берегами моста, требуются для строителей. Технологические поезда ходят по мосту с прошлого года.
"По нему перемещаются вагоны с щебнем для балластировки, путевые машины для рихтовки и выправки путей, сварки рельсов в плети на разных участках моста и подхода к нему со стороны Керчи", — отметили в информационном центре «Крымский мост».
Как писал News.ru, появилось видео первого проезда поезда на Крымском мосту. Снял на видео первый товарный поезд житель Керчи.
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