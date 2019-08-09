Россияне стали бояться плавать

Аналитическая служба Рамблера задала россиянам вопрос: Вы умеете плавать?

И 66% респондентов ответили: «Умею, но все равно стараюсь далеко не заплывать».

19% опрошенных плавать умеют и чувствует себя очень спокойно, находясь в воде.

И только 12% россиян плавать не умеют. Пребывание в воде вызывает у них сильный страх и дискомфорт.

Всего в опросе приняли участие 5 528 человек.

4 августа в Севастополе случилась трагедия. Две россиянки — чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и вице-чемпионка Элина Гисмеева — погибли, утонув в воде.

Девушки решили поплавать, несмотря на штормовое предупреждение, в месте, не предназначенном для купания. По информации СМИ, Гисмеева нырнула в воду с пирса, но сразу стало понятно, что все может закончиться трагически и 27-летней уроженке Мурманска нужна помощь.