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Россияне стали бояться плавать 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Аналитическая служба Рамблера задала россиянам вопрос: Вы умеете плавать?
И 66% респондентов ответили: «Умею, но все равно стараюсь далеко не заплывать».
19% опрошенных плавать умеют и чувствует себя очень спокойно, находясь в воде.
И только 12% россиян плавать не умеют. Пребывание в воде вызывает у них сильный страх и дискомфорт.
Всего в опросе приняли участие 5 528 человек.
4 августа в Севастополе случилась трагедия. Две россиянки — чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и вице-чемпионка Элина Гисмеева — погибли, утонув в воде.
Девушки решили поплавать, несмотря на штормовое предупреждение, в месте, не предназначенном для купания. По информации СМИ, Гисмеева нырнула в воду с пирса, но сразу стало понятно, что все может закончиться трагически и 27-летней уроженке Мурманска нужна помощь.
Общество
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