Тюрьма и огромные штрафы: в ОП рассказали о митингах в других странах

Глава Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в преддверии митингов, которые пройдут 10 августа, рассказал, как подавляют массовые протесты «в странах прогрессивной демократии». Об этом сообщает РАПСИ.

«Завтра нам обещаны митинги по всей стране. Снова будет очень много пафосных слов про «кровавый режим», про «свободу слова и собраний» на Западе и так далее», — отметил Малькевич.

Он назвал такие заявления смешными и рассказал о докладе аналитиков Фонда защиты национальных ценностей, в котором собраны примеры подавления протестов в разных странах.

По данным Малькевича, к марту 2019 года во Франции было задержано 8700 «желтых жилетов», а в 2016-м полиция США задержала 7775 протестующих движения Occupy Wall Street.

«Девять участников протестов против саммита G8 в Генуе в 2001 году получили сроки от шести до 11 лет. Всего в тюрьму отправились 24 человека, минимальный срок составил пять месяцев», — отметил он.

По его информации, участника итальянских протестов «Захвати Уолл-стрит» Джузеппе Чурлео отправили в тюрьму на пять лет за сопротивление полиции, а каталонца Францеска Аргеми-и-Эглада наказали двумя с половиной годами за сожжённый флаг Испании.

Также Малькевич рассказал, как в 2017 году 21-летнего голландца приговорили к 2,5 года тюрьмы в Германии. Он участвовал в беспорядках в Гамбурге во время саммита G20 и бросил бутылку в полицейского.

Во Франции, по словам члена ОП, за сокрытие лица на акции протеста наказывают годом тюрьмы и штрафом в 15 тысяч евро (более миллиона рублей), а в Италии за это же наказывают штрафами от двух до шести тысяч евро (от 146 до 438 тысяч рублей). За использование пиротехники, газовых баллончиков, палок на митингах итальянский суд может отправить в тюрьму на срок от одного до четырех лет.

Акции протеста в Москве начались после отказов регистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму . Избиркомы забраковали часть собранных ими подписей за выдвижение, заявив, что многие подписи принадлежат несуществующим или умершим людям. Кандидаты такую возможность отвергли. В знак протеста они начали собираться в центре Москвы.

27 июля в столице прошла несогласованная акция, в ходе которой, по разным данным, было задержано от 1074 до почти 1400 человек. После акции было возбуждено дело об организации массовых беспорядков и три дела о нападении на представителей власти.

За организацию беспорядков россиянам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы, участников беспорядков могут отправить в тюрьму на сроки от трех до восьми лет, а за призывы к беспорядкам предусмотрено до двух лет тюрьмы.

За применение насилия в отношении представителя власти в РФ предусмотрены штрафы до 200 тысяч рублей, арест на шесть месяцев или до десяти лет лишения свободы.