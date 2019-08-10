Россия приостановила ввоз яблок, груш и персиков из Китая

Россельхознадзор с 10 августа вводит временные ограничения на ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая, о введении такой меры российское ведомство сообщило в конце июля.

К косточковым культурам относятся сливы, нектарины, абрикосы, персики, алыча, вишня и черешня, к семечковым — яблоки, груши и айва. Решение о введении ограничений связано с тем, что в Россию поступала растительная продукция китайского происхождения, которая заражена карантинными для РФ объектами.

Ожидается, что вопрос ограничений будет обсуждаться 12-14 августа на восьмом заседании российско-китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевой продукции в Циндао. Кроме того, представители Китая пригласили специалистов Россельхознадзора посетить страну в сентябре для инспекции мест выращивания семечковых и косточковых культур.

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") считает, что решение о закрытии поставок глобально не повлияет на российский рынок. Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков ранее отмечал, что, во-первых, ограничение имеет временный характер, во-вторых, выпадающие объемы могут быть заменены продукцией из других стран.

С этим согласен управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк. "Даже несмотря на то, что китайские экспортеры в последние годы были в лидерах по объемам поставок в РФ некоторых видов продукции — яблок, груш — ограничения на ввоз продукции вряд ли окажут серьезное негативное влияние на предложение и рост цен на нашем внутреннем рынке", — сообщил РИА Новости Березнюк.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт в Россию свежих яблок, груш и айвы в 2018 году составил 1,125 миллиона тонн. Китай занимал второе место после Молдавии по объему поставок, импорт из КНР составил 167,67 тысячи тонн (14,9% в общем объеме). Ввоз в РФ свежих абрикосов, вишни и черешни, персиков и нектаринов, слив и терна в прошлом году составил 449,733 тысячи тонн, КНР занимала восьмое место по поставкам (22,249 тысячи тонн, 4,9%).