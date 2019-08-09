Эксперт рассказал, опасен ли найденный в России сельдяной король

Завлабораторией ихтиологии РАН Аркадий Балушкин рассказал, что жителям Приморского края очень повезло увидеть редчайшую в природе глубоководную рыбу.

Сельдяной король или рыба-ремень, которую ранее случайно обнаружили в акватории Приморья, не представляет угрозы для человека, отметил ихтиолог.

Сельдяной король очень крупный, там счёт на метры идёт, 3 и 5 метра, они хоть хищники, но людей, конечно же, трогать не станут, — приводит Life слова эксперта.

Балушкин отметил, что сельдяной король обитает на больших глубинах и редко поднимается на поверхность. По словам ихтиолога, из-за того, что эта рыба редко встречается на неё промысла никогда не было.

Специалист подчеркнул, что сам факт появления рыбы-ремня в Приморье является «аномальным».

Как писал News.ru, в районе косы Назимова в Приморье трёхметрового сельдяного короля голыми руками поймал местный житель Владимир Тарасов . Сфотографировавшись с необычной рыбой, мужчина отпустил его обратно в море.

По мнению российских учёных, редкая рыба могла попасть в воды в результате цунами. Они намерены это выяснить в ближайшее время.

Отмечается, что эту рыбу норвежские моряки прозвали сельдяным королём за то, что она попадалась им в косяках сельди. Она имеет большие, как корона плавники на голове.