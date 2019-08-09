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В Москве простились с Сергеем Березиным 

News.ru + ещё 18 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ритуальном зале Троекуровского кладбища состоялось прощание с народным артистом России, основателем ВИА «Пламя» Сергеем Березиным. В церемонии приняли участие родственники, друзья и коллеги, в числе которых были поэтесса Лариса Рубальская и певец Вячеслав Малежик.
Это был замечательный человек, очень теплосердечный, — цитирует ТАСС Рубальскую.
Как писал News.ru, в октябре Сергею Березину исполнилось бы 82 года. Точная причина его смерти пока не установлена, по предварительным данным, Березин умер после долгой болезни. В юности Сергей Березин аккомпанировал Марку Бернесу, а в 1973 году стал работать в одном из известных советских вокально-инструментальных ансамблей «Самоцветы» под управлением Юрия Маликова. В 1975 году создал новую группу — «Пламя».
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Общество , Вячеслав Малежик , Сергей Березин , Лариса Рубальская , Марк Бернес , ИТАР-ТАСС , Москва
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