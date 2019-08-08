Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инвалид осталась без пенсии по вине тезки 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Пермском крае инвалид лишилась единственного заработка из-за незнакомой девушки, которая вообще проживает в городе Волжский. Как выяснилось, они — полные тезки. Впрочем, доказать это приставам жительница Соликамска не может, напротив — якобы после звонков и обращений в специальные службы денежный долг вырос.
Лишилась пенсии, зато появились долги и проблемы с коллекторами и судебными приставами — это история знакомства Анны со своей полной тезкой.
«Мы родились в один день. Она живет в городе Волжский, а я живу в Соликамске Пермского края. Приставы города Волжский наложили арест на мои счета, чтобы взыскать задолженности этой девушки», — рассказала жительница г. Соликамск Анна Латышева.
Она — инвалид детства, живет на пенсию в восемь тысяч рублей. Женщина едва успела снять свои последние поступления на карту. 23 июля счета Анны арестовали из-за долга незнакомки из города Волжский.
«Долгов у нее — 43 тысяч в «Госуслугах». В моем личном кабинете — ее долги, там семь счетов к оплате. Хотя у меня самой только один налог на землю — 106 рублей», — отметила Анна.
У них совпадают фамилия, имя, отчество, дата рождения, а теперь еще и общий долг. Все это началось примерно год назад.
До этого поступали звонки от коллекторов — просили вернуть долг. Потом Анна стала искать информацию, в интернете нашла свою полную тезку.
Юристы предлагают действовать иначе.
«В первую очередь необходимо обратиться в службу судебных приставов, а потом обратиться в суд», — подчеркнул адвокат Александр Швецов.
Попытки дозвониться до службы судебных приставов не дали результатов, Анна пыталась достучаться до них через соцсети, но долги от этого якобы только выросли. Тогда женщина нашла свою тезку. Анна показывает фото — на них, по ее мнению, та самая девушка.
«Написала ей. Она все отрицает, добавила меня в черный список, теперь даже посмотреть не могу», — сообщила Анна.
По словам пресс-секретаря УФССП по Волгоградской области Надежды Зотовой, по просьбе Анны в настоящее время ей в полном размере возвращена вся сумма.
Так ситуацию с Анной прокомментировали в службе судебных приставов. Счета якобы разблокировали. Но не исключено, что новые долги одной Анны Латышевой вновь ударят по бюджету другой.
360tv.ru: последние новости
Аэропорт «Пулково» поплыл. На Санкт-Петербург обрушился ливень Названа дата прощания с Аллой Вербер Россиян хотят отпустить из офиса
Комментарии
Общество , Происшествия , Александр Швецов , Пермский Край , Соликамск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп раскритиковал Макрона за переговоры с Ираном
Су-30 разбился в Индии97
Киев разрешил пролет российского лайнера15
В «Останкино» прокомментировали сбой после оповещения53
Банки раскрыли данные о россиянах и Трампе8
Видео
01:47
Алибасов потребовал 100 млн за отравление
Шоу-бизнес
00:59
Взрыв реактивного двигателя: что произошло под Архангельском
Происшествия Погода
00:28
ЧП в Домодедово: Самолёт сбил фонари при взлёте
Происшествия
03:02
Врач в колонии: россиянка заявила о выжившем Круге
Общество
00:50
150 страниц доказательств: Алибасов подал иск против «Крота»
Шоу-бизнес
05:38
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В мире СНГ
03:35
В музее «Гараж» пропал кот-символ
Новости Москвы
00:55
Появились сообщения об угрозе нового взрыва под Ачинском
Происшествия Катастрофы
00:18
Взрыв прогремел в военной части под Архангельском
Происшествия
02:00
«Либеральная *****»: Лебедев объяснил «отъезд из России»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение