Инвалид осталась без пенсии по вине тезки

Пермском крае инвалид лишилась единственного заработка из-за незнакомой девушки, которая вообще проживает в городе Волжский. Как выяснилось, они — полные тезки. Впрочем, доказать это приставам жительница Соликамска не может, напротив — якобы после звонков и обращений в специальные службы денежный долг вырос.

Лишилась пенсии, зато появились долги и проблемы с коллекторами и судебными приставами — это история знакомства Анны со своей полной тезкой.

«Мы родились в один день. Она живет в городе Волжский, а я живу в Соликамске Пермского края. Приставы города Волжский наложили арест на мои счета, чтобы взыскать задолженности этой девушки», — рассказала жительница г. Соликамск Анна Латышева.

Она — инвалид детства, живет на пенсию в восемь тысяч рублей. Женщина едва успела снять свои последние поступления на карту. 23 июля счета Анны арестовали из-за долга незнакомки из города Волжский.

«Долгов у нее — 43 тысяч в «Госуслугах». В моем личном кабинете — ее долги, там семь счетов к оплате. Хотя у меня самой только один налог на землю — 106 рублей», — отметила Анна.

У них совпадают фамилия, имя, отчество, дата рождения, а теперь еще и общий долг. Все это началось примерно год назад.

До этого поступали звонки от коллекторов — просили вернуть долг. Потом Анна стала искать информацию, в интернете нашла свою полную тезку.

Юристы предлагают действовать иначе.

«В первую очередь необходимо обратиться в службу судебных приставов, а потом обратиться в суд», — подчеркнул адвокат Александр Швецов.

Попытки дозвониться до службы судебных приставов не дали результатов, Анна пыталась достучаться до них через соцсети, но долги от этого якобы только выросли. Тогда женщина нашла свою тезку. Анна показывает фото — на них, по ее мнению, та самая девушка.

«Написала ей. Она все отрицает, добавила меня в черный список, теперь даже посмотреть не могу», — сообщила Анна.

По словам пресс-секретаря УФССП по Волгоградской области Надежды Зотовой, по просьбе Анны в настоящее время ей в полном размере возвращена вся сумма.

Так ситуацию с Анной прокомментировали в службе судебных приставов. Счета якобы разблокировали. Но не исключено, что новые долги одной Анны Латышевой вновь ударят по бюджету другой.