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В «Останкино» прокомментировали сбой после оповещения о шторме 

Рамблер 14 минут назад
Сбой в вещании телевидения в четверг вечером не был связан с «Останкино», заявили «Интерфаксу» в телецентре.
«Мы отдаем сигнал в штатном режиме. Возможный технический сбой находится за пределами телецентра», — заявил пресс-секретарь «Останкино» Денис Назаров.
В Москве прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма
На горячей линии Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) сообщили, что сбой произошел из-за технических работ.
Сбой в работе ТВ произошел после оповещения от МЧС, из-за которого был прерван эфир федеральных телеканалов.
Предупреждение о шквалистом ветре провисело на экранах несколько минут, после чего вещание у многих абонентов не возобновлялось почти полчаса.
Общество , Видео , Денис Назаров , МЧС , Интерфакс
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