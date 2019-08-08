В «Останкино» прокомментировали сбой после оповещения о шторме

Сбой в вещании телевидения в четверг вечером не был связан с «Останкино», заявили «Интерфаксу» в телецентре.

«Мы отдаем сигнал в штатном режиме. Возможный технический сбой находится за пределами телецентра», — заявил пресс-секретарь «Останкино» Денис Назаров.

На горячей линии Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) сообщили, что сбой произошел из-за технических работ.

Сбой в работе ТВ произошел после оповещения от МЧС , из-за которого был прерван эфир федеральных телеканалов.

Предупреждение о шквалистом ветре провисело на экранах несколько минут, после чего вещание у многих абонентов не возобновлялось почти полчаса.