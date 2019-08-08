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Аэропорт «Пулково» поплыл. На Санкт-Петербург обрушился ливень 

360tv.ru + ещё 3 47 минут назад
Фото: Baltphoto / Павел Долганов/ gazeta.spb
На Санкт-Петербург обрушился сильный ливень. Жители Северной столицы публикуют фотографии и видео, на которых видно, как машины буквально плывут по дорогам. Сильный дождь подтопил территорию аэропорта «Пулково».
В районе аэрогавани выпало почти два сантиметра осадков, пишет «Фонтанка.ru». Сильный ливневый дождь подтопил территорию аэропорта.
«Для обработки такого объема воды во время сильных дождей системе ливневых стоков необходимо дополнительное время», — объяснили в компании «Воздушные ворота Северной столицы» частичное подтопление территории Пулково.
По информации пресс-службы оператора аэропорта, работа воздушной гавани продолжается в штатном режиме.
На Санкт-Петербург вечером 8 августа обрушился сильный ливень. В городе затапливает торговые центры, метро, а также дороги и проезды под мостами. На улицах Санкт-Петербурга работают порядка трех десятков бригад «Водоканала».
Жителей московского региона предупредили о надвигающейся буре. В ночь на 9 августа и с сохранением в течение дня по Московской области ожидается сильный дождь. Об этом рассказали в ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Отмечается, что в отдельных районах пройдут грозы, град, ветер с порывами до 23 метров в секунду.
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Общество , Погода , Санкт-Петербург
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