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Артемий Лебедев объяснил свой «побег» из России 

Рамблер 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Дизайнер Артемий Лебедев назвал видео, в котором он заявил об отъезде из России, «тупейшим пранком», вышедшим из-под контроля.
«На днях я записал тупейший пранк, который немного вышел из-под контроля (обязательно подпишитесь на мой ютюб). Я взял набор кретинских аргументов, которым либеральная оппозиция *** мозг школьникам и просто тупо их воспроизвел», — объяснил Лебедев в Facebook.
Лебедев покинул Россию
По его словам, он уехал всего на 10 дней и уже 15-го августа возвращается обратно в Россию.
Дизайнер отметил, что его видеоролик собрал полмиллиона просмотров за сутки, «триллион репостов», о нем написали все главные российские СМИ и вывели его на первое место в топе новостей «Яндекса».
«Из этого всего можно сделать простой вывод. Если такое никчемное событие, как тупой троллинг становится главной темой для обсуждения в прессе, то здравомыслие сегодня в таком же дефиците, как трюфели», — резюмировал Артемий Лебедев.
Напомним, неделю назад дизайнер заявил, что ему пришлось покинуть Россию, а причиной отъезда стали происходящие в Москве события, которые «вызывают очень большую обеспокоенность» и «просто невероятно ужасны».
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Общество , Артемий Лебедев , Яндекс
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