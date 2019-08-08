Артемий Лебедев объяснил свой «побег» из России

Дизайнер Артемий Лебедев назвал видео, в котором он заявил об отъезде из России , «тупейшим пранком», вышедшим из-под контроля.

«На днях я записал тупейший пранк, который немного вышел из-под контроля (обязательно подпишитесь на мой ютюб). Я взял набор кретинских аргументов, которым либеральная оппозиция *** мозг школьникам и просто тупо их воспроизвел», — объяснил Лебедев в Facebook.

По его словам, он уехал всего на 10 дней и уже 15-го августа возвращается обратно в Россию.

Дизайнер отметил, что его видеоролик собрал полмиллиона просмотров за сутки, «триллион репостов», о нем написали все главные российские СМИ и вывели его на первое место в топе новостей «Яндекса»

«Из этого всего можно сделать простой вывод. Если такое никчемное событие, как тупой троллинг становится главной темой для обсуждения в прессе, то здравомыслие сегодня в таком же дефиците, как трюфели», — резюмировал Артемий Лебедев.

Напомним, неделю назад дизайнер заявил, что ему пришлось покинуть Россию, а причиной отъезда стали происходящие в Москве события, которые «вызывают очень большую обеспокоенность» и «просто невероятно ужасны».