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В России 2020 год объявят Годом Антарктиды 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следующий год в России будет объявлен Годом Антарктиды, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев в приветственном слове участникам экспедиции, посвящённой 200-летию открытию Антарктиды российскими мореплавателями Беллинсгаузеном и Лазаревым.
"По поручению президента России в 2020 году в нашей стране проводится Год Антарктиды. Поэтому в этом году мы даем старт уникальному событию — под флагом России и белыми парусами Мира учебно-парусный флот Росрыболовства совершит кругосветную экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды российскими мореплавателями под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", — говорится в приветственном слове.
Как уточнил Гордеев, в кругосветный поход отправятся парусники "Седов", "Крузенштерн" и "Паллада".
Экспедиция стартует в 2019 году, а завершится в 2020.
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