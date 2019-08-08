«Без работы, живет с родителями»: брат о жизни актера Василия Степанова 

Звезда фильма «Обитаемый остров» сидит без работы, у него также есть проблемы в личной жизни, заявил «СтаХит» брат Василия Степанова. При этом он опроверг данные о лечении актера в психиатрической клинике.
По данным издания, Василий Степанов, сыгравший главную роль в картине Федора Бондарчука «Обитаемый остров», надолго пропал из виду. По словам букинг-директора артиста Кирилла Чибисова, после выхода фильма и расставания с девушкой у Василия Степанова начались проблемы со здоровьем, в том числе — «глубочайшая депрессия».
Позднее появилась информация о том, что актер проходил лечение в одной из психиатрических больниц. Однако брат Степанова Максим опроверг изданию эти данные.
«Василий находился в Москве, в родительской квартире, выходил на прогулку, ездил на отдых, но от шизофрении в тот момент точно не лечился! Наши знакомые тоже были удивлены: читали одно, а видели другое», — рассказал брат актера.
При этом он подтвердил, что Василий Степанов сейчас не работает.
«Он живет с отцом и матерью. Работы у него нет, да и девушки тоже. Больше ничего не скажу, это сугубо личное», — подчеркнул он.
Ранее писательница и модель Лена Ленина в своем Instagram рассказала, что Степанов выпал из окна, при этом она отметила, что актер «после ошеломляющего успеха, очень долго находился в депрессии и даже лечился от неё в психиатрическом диспансере», а затем получил травму позвоночника и долго лежал в больнице.
В свою очередь брат актера в комментарии телеканалу «360» заявил, что его брать действительно выпал из окна, одна он «старается не поднимать этот вопрос».
«Я спросил, он ответил: «вот так случилось»», — пояснил брат актера.