«Без работы, живет с родителями»: брат о жизни актера Василия Степанова

Звезда фильма «Обитаемый остров» сидит без работы, у него также есть проблемы в личной жизни, заявил « СтаХит » брат Василия Степанова . При этом он опроверг данные о лечении актера в психиатрической клинике.

По данным издания, Василий Степанов, сыгравший главную роль в картине Федора Бондарчука «Обитаемый остров», надолго пропал из виду. По словам букинг-директора артиста Кирилла Чибисова, после выхода фильма и расставания с девушкой у Василия Степанова начались проблемы со здоровьем, в том числе — «глубочайшая депрессия».

Позднее появилась информация о том, что актер проходил лечение в одной из психиатрических больниц. Однако брат Степанова Максим опроверг изданию эти данные.

«Василий находился в Москве, в родительской квартире, выходил на прогулку, ездил на отдых, но от шизофрении в тот момент точно не лечился! Наши знакомые тоже были удивлены: читали одно, а видели другое», — рассказал брат актера.

При этом он подтвердил, что Василий Степанов сейчас не работает.

«Он живет с отцом и матерью. Работы у него нет, да и девушки тоже. Больше ничего не скажу, это сугубо личное», — подчеркнул он.

Ранее писательница и модель Лена Ленина в своем Instagram рассказала, что Степанов выпал из окна, при этом она отметила, что актер «после ошеломляющего успеха, очень долго находился в депрессии и даже лечился от неё в психиатрическом диспансере», а затем получил травму позвоночника и долго лежал в больнице.

В свою очередь брат актера в комментарии телеканалу «360» заявил, что его брать действительно выпал из окна, одна он «старается не поднимать этот вопрос».