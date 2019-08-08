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Сайт risovach удалил оскорбительное изображение флага РФ 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Администрация сайта risovach.ru ограничила доступ к странице с оскорбительным изображением флага России, получив уведомление от Роскомнадзора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Роскомнадзору 8 августа поступило требование Генпрокураты об удалении с портала risovach противоправного контента. После этого Роскомнадзор направил администраторам сайта соответствующее уведомление.
«В результате требование Генпрокуратуры было выполнено», — подчеркивается в сообщении.
В Роскомнадзоре отметили, что risovach ранее удалил другую страницу с изображением, оскорблявшим флаг РФ.
В этом году в России приняли закон о неуважении к государственным символам. По закону в случае обнаружения в интернете информации, в неприличной форме оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающей явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам, осуществляющим власть, прокуроры должны обратиться в Роскомнадзор, потребовать удалить информацию и ограничить доступ к сайту, на котором она появилась.
Если владелец сайта не удалит информацию в течение суток, провайдер должен будет заблокировать сайт. Если провайдер бездействует, ограничение доступа будет производиться на уровне оператора связи.
За оскорбление государственных символов и институтов закон предусматривает штраф до 300 тысяч рублей и до 15 суток административного ареста.
Комментарии
Общество , Роскомнадзор , Генпрокуратура РФ
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