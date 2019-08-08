Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кормивший малоимущих российский бизнесмен поможет пенсионерам продавать закрутки 

Lenta.ru + ещё 1 49 минут назад
Фото: Facebook Ивана Зайченко
В Екатеринбурге бизнесмен Иван Зайченко предложил пенсионерам приносить свои заготовки и выращенные на участках продукты в его магазин «Жизньмарт», где они будут продаваться на специальной полке. Об это мужчина написал в своем Facebook.
Чтобы выставить свои товары на продажу, человек должен заполнить небольшую форму и указать в ней название продукта, цену, свое имя и номер телефона для перевода через «Сбербанк Онлайн». Покупатель будет оплачивать покупку через банковский перевод прямо на карту фермеру.
«Мы себе с этой продажи брать ничего не станем», — отметил Зайченко, призвав пенсионеров активнее нести им свой урожай.
Предприниматель напомнил, что сейчас пенсионерам часто приходится унижаться, чтобы заработать немного денег продажами, их гоняет полиция, они сидят на улице в снег и в дождь. Он уверен, что это можно изменить, и призвал другие магазины последовать их примеру.
«Многие, конечно, скажут, что тут много манипуляций: товар будут брать, а деньги не скидывать. Но я верю, что может быть по-другому. Меня всегда поражало, как в Швейцарии местные фермеры оставляют свой урожай вдоль дороги, а проезжающие водители его берут, складывая деньги в коробочку. Все по-честному. Люди друг другу доверяют. Чем мы-то хуже?», — заключил мужчина.
Ранее Иван Зайченко бесплатно отдавал в своем магазине продукты с истекшим сроком годности, чтобы малоимущие не рылись в помойках, но после предупреждения Роспотребнадзора раздачу еды прекратили. Вместо этого бизнесмен решил угощать людей блюдами, приготовленными из остатков еды из своего ресторана.
Последние новости
Атамбаева задержали Зафиксирован скачок уровня радиации после взрыва на полигоне Минобороны В России впервые выловили «предвестника цунами»
Комментарии
Общество , Сбербанк России , Роспотребнадзор , Екатеринбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России ответили на планы Зеленского вернуть Крым58
Атамбаев сдался56
Ветеран «Альфы» назвал позором спецоперацию в Киргизии2
Держали за руки. Журналистку из РФ не пустили к Зеленскому29
Названа зарплата космонавтов50
Видео
01:47
Алибасов потребовал 100 млн за отравление
Шоу-бизнес
00:59
Взрыв реактивного двигателя: что произошло под Архангельском
Происшествия Погода
00:28
ЧП в Домодедово: Самолёт сбил фонари при взлёте
Происшествия
03:02
Врач в колонии: россиянка заявила о выжившем Круге
Общество
00:50
150 страниц доказательств: Алибасов подал иск против «Крота»
Шоу-бизнес
05:38
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В мире СНГ
03:35
В музее «Гараж» пропал кот-символ
Новости Москвы
00:55
Появились сообщения об угрозе нового взрыва под Ачинском
Происшествия Катастрофы
00:18
Взрыв прогремел в военной части под Архангельском
Происшествия
02:00
«Либеральная *****»: Лебедев объяснил «отъезд из России»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение