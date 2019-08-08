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Опровергнута опасность здоровью россиян после взрыва на военном полигоне 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В Роспотребнадзоре заявили, что опасность для здоровья населения в Северодвинске, где произошел взрыв на территории военного объекта, отсутствует. Об этом сообщил «Интерфакс»
После взрыва под Северодвинском местным жителям порекомендовали пить йод и не выводить детей на прогулки, сообщалось ранее 8 августа.
«Я работаю в госпитале, куда везут раненых. Советуют всем закрыть окна и выпить йод, 44 капли на стакан воды», — написала девушка по имени Алина «Ленте.ру».
Ранее местные жители стали массово измерять радиационный фон в Северодвинске, где произошли взрыв и пожар на территории военной части. При этом губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявлял, что эвакуировать население не нужно, радиационный фон в зоне происшествия находится в норме.
Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел в четверг, 8 августа, при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Инцидент произошел в 30 километрах от Северодвинска — предположительно, недалеко от поселка Ненокса. Пожар начался на корабле при проведении работ гражданскими специалистами.
В результате взрыва погибли два специалиста Минобороны. Пострадали шесть человек, среди которых — сотрудники министерства и предприятия-разработчика. Пострадавших доставили в больницу.
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Комментарии
Общество , Катастрофы , Происшествия , Игорь Орлов , Министерство обороны , Роспотребнадзор , Lenta.ru , Интерфакс , Северодвинск
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