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На Халхин-Голе установили памятник маршалу Жукову 

РИА Новости 1 час назад
Фото: официальный портал Иркутской области
Монтаж памятника маршалу Георгию Жукову в Монголии в районном центре Халхин-Гол закончили иркутские специалисты, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"Монтаж четырехметровой бронзовой скульптуры маршала Георгия Жукова завершили в Монголии иркутские специалисты. Памятник размещен в строящемся новом сомонном (районном) центре Халхин-Гол", — говорится в сообщении.
Отмечается, что договоренность об установке памятника была достигнута во время встречи президента Монголии Халтмаагийна Баттулга и губернатора Иркутской области Сергея Левченко в июне прошлого года. По поручению главы Приангарья был заключен договор с действительным членом Российской академии художеств, скульптором-монументалистом Александром Мироновым. Он вылепил и отлил из бронзы авторский повтор памятника маршалу Жукову, который установлен в микрорайоне Солнечный в Иркутске.
Осенью 2019 года празднуется 80-летие победы советских и монгольских войск в битве с японцами на Халхин-Голе, где Георгий Жуков руководил наступательной операцией. Строительство нового сомонного центра Халхин-Гол планируется закончить к 3 сентября, когда на празднование юбилея приедет президент РФ Владимир Путин.
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Комментарии1
Общество , Сергей Левченко , Георгий Жуков , Александр Миронов , Владимир Путин , Иркутская Область , Монголия
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