«Спелый и сочный»: Собчак рассказала о встрече с Тарантино

Режиссер приехал в Москву , чтобы лично представить картину «Однажды в… Голливуде », которая вышла в российский прокат 8 августа.

«Говорит: «Был в 2004, как же сильно похорошела Москва!» — процитировала Тарантино Собчак (орфография и пунктуация автора сохранены).

Она призвала подписчиков посмотреть новый фильм Тарантино и назвала режиссера «спелым и сочным».

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский устроил для Тарантино экскурсию по Красной площади, Кремлю и подарил сборник стихов Бориса Пастернака

Мединский рассказал, что режиссер «ловил каждое слово» экскурсовода в Кремле. По данным РИА Новости , министр назвал Тарантино «человеком думающим» и «умеющим слушать».

«Он очень эмоциональный, интересовался русской историей, он совершенно потрясен Москвой», — заявил Мединский.

До этого режиссер приезжал в Москву в 2004 году со второй частью «Убить Билла» и тогда много гулял по городу. Министр, как и Собчак, рассказал, что Тарантино отметил изменения Москвы в лучшую сторону.