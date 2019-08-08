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«Спелый и сочный»: Собчак рассказала о встрече с Тарантино 

Рамблер + ещё 3 30 минут назад
Фото: @xenia_sobchak
Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Instagram совместное фото с режиссером Квентином Тарантино.
Режиссер приехал в Москву, чтобы лично представить картину «Однажды в… Голливуде», которая вышла в российский прокат 8 августа.
«Говорит: «Был в 2004, как же сильно похорошела Москва!» — процитировала Тарантино Собчак (орфография и пунктуация автора сохранены).
Она призвала подписчиков посмотреть новый фильм Тарантино и назвала режиссера «спелым и сочным».
Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский устроил для Тарантино экскурсию по Красной площади, Кремлю и подарил сборник стихов Бориса Пастернака.
Мединский рассказал, что режиссер «ловил каждое слово» экскурсовода в Кремле. По данным РИА Новости, министр назвал Тарантино «человеком думающим» и «умеющим слушать».
«Он очень эмоциональный, интересовался русской историей, он совершенно потрясен Москвой», — заявил Мединский.
До этого режиссер приезжал в Москву в 2004 году со второй частью «Убить Билла» и тогда много гулял по городу. Министр, как и Собчак, рассказал, что Тарантино отметил изменения Москвы в лучшую сторону.
Комментарии3
Общество , Шоу-бизнес , Квентин Тарантино , Ксения Собчак , Владимир Мединский , Борис Пастернак , Москва
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