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Житель Бурятии нашел в часах записку от китайского пленника 

РИА «ФедералПресс» 8 часов назад
Фото: globallookpress.com
Таинственное послание в часах взбудоражило социальное сети. Просьба о помощи от неизвестного пленника заставила горожан начать играть в детективов. Для начала было известно, что часы житель Улан-Удэ купил в культурно-торговом комплексе Galaxy, в магазине Rich–Mongolia.
скриншот vk.com/anonim__o3
Запись во Вконтакте набрала больше 30 тысяч просмотров, около полутора тысяч лайков и 58 репостов. Благодаря широкому распространению информации удалось выяснить, что указанный на часах номер телефона, вполне вероятно, ведет в Новосибирск. Многие пытались позвонить по нему, но ничего не получилось — на том конце провода никто не берет трубку.
Владельцу часов посоветовали обратиться в полицию с заявлением, приложив часы в качестве аргумента для доследственной проверки.
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Общество , Республика Бурятия , Улан-Удэ
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