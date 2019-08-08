Житель Бурятии нашел в часах записку от китайского пленника

Таинственное послание в часах взбудоражило социальное сети. Просьба о помощи от неизвестного пленника заставила горожан начать играть в детективов. Для начала было известно, что часы житель Улан-Удэ купил в культурно-торговом комплексе Galaxy, в магазине Rich–Mongolia.

скриншот vk.com/anonim__o3

Запись во Вконтакте набрала больше 30 тысяч просмотров, около полутора тысяч лайков и 58 репостов. Благодаря широкому распространению информации удалось выяснить, что указанный на часах номер телефона, вполне вероятно, ведет в Новосибирск. Многие пытались позвонить по нему, но ничего не получилось — на том конце провода никто не берет трубку.

Владельцу часов посоветовали обратиться в полицию с заявлением, приложив часы в качестве аргумента для доследственной проверки.