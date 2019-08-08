Россиянин нашел в часах записку китайского раба

Житель Улан-Уде обнаружил в часах послание с просьбой о помощи, пишет «ФедералПресс».

Мужчина нашел записку на задней крышке часов изнутри, когда собирался менять батарейку.

В «записке» сообщается, что некий человек находится в рабстве у китайцев и его держат в подвале. Также в послании был указан номер телефона с просьбой позвонить по нему.

скриншот vk.com/anonim__o3

Сообщение о находке было опубликовано в соцсети «ВКонтакте», владелец рассказал, что приобрел часы в магазине Rich Mongolia в торговом комплексе Galaxy в Улан-Уде.

Пользователи предположили, что телефонный номер — новосибирский, но дозвониться по нему не удалось.

Владельцу часов посоветовали обратиться в полицию с заявлением, приложив часы в качестве аргумента для доследственной проверки.