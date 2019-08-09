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На Ямале привили более 300 тысяч оленей от сибирской язвы 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com
На Ямале привили 338 тысяч северных оленей против сибирской язвы. Об этом сообщил государственный ветеринарный инспектор Ямало-Ненецкого автономного округа Евгений Попов, передает «Север-Пресс».
«Мероприятие проходит планово, без аврала. Погодные условия позволяют работать. Отказов от оленеводов не поступает. Поэтому трудимся спокойно», — рассказал он.
Кроме того, по словам Попова, в этом году оленеводы превысили плановые показатели по вакцинации оленей. Так, в весенний период прививки сделали более 183 тысячам животных — это на 31 тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года. Последняя волна вакцинации составила примерно 62 процента от плановых показателей.
Всего в этом году планируется привить свыше 560 тысяч особей из 800 стад. Вакцинацию планируют завершить до конца сентября. Ежегодно на нее выделяется около 130 миллионов рублей. Прошлой весной прививки были сделаны 650 тысячам оленей.
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