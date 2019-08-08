На Аляске в бутылке нашли послание времен СССР, пишут СМИ

На западе Аляски нашли бутылку с посланием времен СССР, сообщает телеканал "Вести: Приморье" со ссылкой на приморские СМИ.

Отмечается, что капсулу времени с запиской, датированной 20 июня 1969 года, обнаружили на днях в заливе Шишмарев.

По информации телеканала, отправитель служил на Русском флоте Дальневосточного пароходства на плавбазе "Сулак". Автор послания передал будущему получателю сердечный привет и попросил его сообщить о находке экипажу судна.

"Желаем Вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания", — говорится в конце письма.

Отмечается, что плавбазу "Сулак" построили в Японии в 1966 году, однако в 1992 году ее списали и продали на металлолом.