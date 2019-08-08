Путин полностью завладел телеэфиром

За последние четыре года, судя по данным экспертов, интенсивность упоминаний Путина сильно возросла, пишет газета «Ведомости». Вначале президентства Путина для него были придуманы несколько форматов, трансляция которых стала обязательной на ТВ — это прямая линия, которая проходит с 2001 года, а также большая ежегодная пресс-конференция с участием журналистов.

Политолог Аббас Галлямов вспоминает, что во время президентства Дмитрия Медведева (с 2008 по 2012 годы) на федеральных каналах («Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, РЕН ТВ, «ТВ центр», ТВС) существовал тандем: если есть сюжет про Медведева, то должен быть сюжет и про работавшего тогда премьер-министром Путина. «Может, они сами за этим и не следили, но аппарат это контролировал и телевизионщики тоже», — отметил эксперт.