Фигурант дела об участии в акции в Москве с ребёнком рассказал о ситуации

Дмитрий Проказов, которого вместе с женой прокуратура призвала лишить родительских прав за то, что они, по версии ведомства, взяли ребёнка на несогласованный митинг 27 июля в Москве , рассказал RT о ситуации, в которой он оказался.

«По нам есть дело в Следственном комитете об оставлении ребёнка в опасности и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. По этому делу у нас вчера был допрос… То дело, которое передано в суд — это другое, отдельное дело, которое возбудила прокуратура в отношении нас о лишении родительских прав. На каком основании и по какой причине — мы не знаем», — сказал Проказов.

Он отметил, что «оба дела касаются детей».

«Оба дела, видимо, основываются на этом ролике, который в интернете… В деле о митингах и беспорядках нас пригласили на допрос в Следственный комитет в качестве свидетелей», — добавил Проказов.

Мужчина подчеркнул, что появившееся в сети видео, на котором «крёстный отец забирает ребёнка» якобы для ухода с митинга, «не отражает действительности».

«Мы гуляли в центре, мы встретили своего друга, который крёстный моего старшего сына… Предложили ему пойти вместе с нами… Я просил его понести моего ребёнка», — указал он.

Ранее Максим Пашков , адвокат семьи, которую прокуратура просит лишить родительских прав за приход на несогласованный митинг с ребёнком, подтвердил RT возбуждение уголовного дела.

Согласно последним данным, суд уже зарегистрировал соответствующий иск прокуратуры Москвы, которая утверждает, что супружеская пара 27 июля 2019 года «приняла незаконное участие в несанкционированном митинге с малолетним годовалым сыном».