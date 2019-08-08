Россиянам разрешат работать из дома

Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) попросили Минтруд законодательно закрепить право россиян время от времени работать удаленно. Об этом пишут « Известия ».

Сейчас по Трудовому кодексу РФ россияне могут выполнять свои рабочие обязанности либо постоянно в офисе, либо дистанционно. Случаи, когда сотрудник временно работает удаленно, пока регулируются только устными договоренностями. Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что это часто приводит к попыткам уволить сотрудника или оформить ему прогул.

В ОНФ предложили внести в трудовое законодательство понятие «временная удаленная работа». Такой режим работы авторы инициативы предложили устанавливать с помощью письменного соглашения сторон в случае необходимости: пробок на дорогах, личных обстоятельств и других причин.

Условия организации труда во время удаленной работы будет регулировать статья 312.3 Трудового кодекса РФ, касающаяся прав дистанционных сотрудников.

Представители Минтруда заявили «Известиям», что «в этой форме или в другой» поддержат любую полезную инициативу, которая облегчит трудовые отношения.

«Эта инициатива будет проработана с юристами в рамках редакции формулировок, чтобы всё было грамотно», — заверили в ведомстве.

Глава практики трудового права АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ) Анна Иванова отметила, что в наши дни сотрудники многих сфер могут эффективно работать из дома, а у некоторых из них — например, работников IT-индустрии, аудиторов — даже нет закрепленных мест в офисе.

«Компании иногда разрешают им работать из дома, но законодательство в этом случае не защищает ни одну из сторон», — заявила Иванова.

Летом 2019 года ОНФ провел опрос, показавший, что 90 процентов россиян считают необходимыми законодательные изменения, позволяющие официально трудиться на дому. Почти у 60 процентов респондентов возникала ситуация, когда им нужно было временно поработать из дома.