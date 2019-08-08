Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) попросили Минтруд законодательно закрепить право россиян время от времени работать удаленно. Об этом пишут «Известия».
Сейчас по Трудовому кодексу РФ россияне могут выполнять свои рабочие обязанности либо постоянно в офисе, либо дистанционно. Случаи, когда сотрудник временно работает удаленно, пока регулируются только устными договоренностями. Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что это часто приводит к попыткам уволить сотрудника или оформить ему прогул.
В ОНФ предложили внести в трудовое законодательство понятие «временная удаленная работа». Такой режим работы авторы инициативы предложили устанавливать с помощью письменного соглашения сторон в случае необходимости: пробок на дорогах, личных обстоятельств и других причин.
Условия организации труда во время удаленной работы будет регулировать статья 312.3 Трудового кодекса РФ, касающаяся прав дистанционных сотрудников.
Представители Минтруда заявили «Известиям», что «в этой форме или в другой» поддержат любую полезную инициативу, которая облегчит трудовые отношения.
«Эта инициатива будет проработана с юристами в рамках редакции формулировок, чтобы всё было грамотно», — заверили в ведомстве.
Глава практики трудового права АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ) Анна Иванова отметила, что в наши дни сотрудники многих сфер могут эффективно работать из дома, а у некоторых из них — например, работников IT-индустрии, аудиторов — даже нет закрепленных мест в офисе.
«Компании иногда разрешают им работать из дома, но законодательство в этом случае не защищает ни одну из сторон», — заявила Иванова.
Летом 2019 года ОНФ провел опрос, показавший, что 90 процентов россиян считают необходимыми законодательные изменения, позволяющие официально трудиться на дому. Почти у 60 процентов респондентов возникала ситуация, когда им нужно было временно поработать из дома.