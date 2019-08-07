Президент JCI Russia напомнил, к чему приводят революции в России

Президент российского подразделения международного сообщества лидеров, предпринимателей и общественных деятелей JCI Григорий Горчаков выступил с критикой организаторов несанкционированных протестных акций в Москве

По его словам, JCI Russia всегда была в стороне от политических вопросов, однако происходящее на политической арене столицы «переходит многие рамки».

Я не могу понять, как люди, которые планируют стать законодательной властью в городе, осознано провоцируют своих сторонников на несанкционированные митинги и неповиновение органам власти. Трудно представить какие действия они будут предпринимать, в случае наличия у них правомерной власти.

Горчаков отметил, что ситуация с не допуском кандидатов на выборы в столичный парламент «действительно выглядят странно», а действия силовиков в ходе протестных акций «не всегда верные».

Но попробуйте, например, посмотреть как ведут себя полицейские в той же Америке (которой восхищаются многие кандидаты, которые не были допущены). За неповиновение там легко получить пулю в лоб. И никто особо не будет этому удивлен. Наконец, некоторые особо рьяные участники событий специально провоцируют ОМОН ради получения «удачных» фото, которые потом разлетаются по всему миру. Это отдельная технология, известная еще со временем первой «оранжевой» революции в Украине.

Горчаков призвал незарегистрированных кандидатов пользоваться юридическими механизмами отстаивания своих прав, вместо того, чтобы «создавать хаос и анархию» и «подставлять людей».

Надо понять, что все революции в нашей истории приводили страну в состояние долгого регресса. И все, кто сейчас призывают еще к большей экскалации ситуации — либо не понимают этого, либо понимают и действую намерено во вред обществу, — заключил глава JCI Russia.